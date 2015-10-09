Азербайджанский "Сабах" определился со стартовым составом на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с каталонской "Барселоной", включив в него голкипера сборной Казахстана Стаса Покатилова, сообщают Vesti.kz.
Покатилов выйдет на поле с капитанской повязкой
Казахстанский вратарь не только начнёт встречу в стартовом составе, но и выведет команду на поле в качестве капитана.
Стартовый состав "Сабаха":
- Покатилов,
- Сольве,
- Рахмоналиев,
- Нвачукву,
- Алиев,
- Лепиница,
- Пухач,
- Эривалдо Алмейда,
- Северина,
- Ду Кейрос,
- Зедадка.
Положение команд перед матчем
Встреча состоится 25 ноября в Баку (Азербайджан) на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по казахстанскому времени.
После четырёх туров "Барселона" набрала девять очков и занимает восьмое место в общей таблице. "Сабах" с тремя баллами располагается на 30-й позиции.
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