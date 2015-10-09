В ночь с 25 на 26 ноября состоялись девять матчей второго игрового дня пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Vesti.kz в традиционном обзоре рассказывают о прошедших играх главного еврокубка.

"Сабах" — "Барселона" — 1:4

Каталонская "Барселона" уверенно разобралась на выезде с бакинским "Сабахом". Энтони Гордон оформил дубль, отличившись на 31-й и 51-й минутах. Затем Карим Адейеми на 55-й минуте и Габриэль Жезус на 60-й довели преимущество гостей до трёх мячей.

На 63-й минуте Джой-Ланс Микелс отыграл один гол, установив окончательный счёт — 1:4.

Напомним, основным голкипером "Сабаха" является вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов. Он вновь вывел азербайджанскую команду на поле с капитанской повязкой.

"Славия" — "Вильярреал" — 0:1

"Вильярреал" добился минимальной победы в гостях у пражской "Славии". Судьбу встречи решил гол Тайона Бьюкенена, который отличился на 62-й минуте и принёс испанскому клубу три очка.

"Атлетико" — "Викинг" — 2:0

Мадридский "Атлетико" решил исход встречи ещё в первом тайме. На 19-й минуте счёт открыл Александр Сёрлот, а спустя пять минут Хулиан Альварес удвоил преимущество хозяев.

В компенсированное время защитник норвежского клуба Хенрик Фальхенер получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

"Брюгге" — "Ливерпуль" — 0:3

"Ливерпуль" уверенно победил на выезде в Бельгии. Александр Исак открыл счёт уже на 13-й минуте, а развязка наступила в концовке встречи.

На 79-й минуте Флориан Вирц забил второй мяч английской команды, а ещё через три минуты Исак оформил дубль и установил окончательный результат — 3:0.

"Интер" — "Штутгарт" — 2:0

Миланский "Интер" взял три очка в домашнем матче с немецким "Штутгартом". На 57-й минуте Петар Сучич реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд.

На 74-й минуте Лаутаро Мартинес закрепил преимущество итальянского клуба, забив второй гол.

"Лилль" — "Бавария" — 2:1

Одним из главных событий игрового дня стала неожиданная победа "Лилля" над мюнхенской "Баварией".

Немецкий клуб вышел вперёд на 15-й минуте благодаря голу Дайо Упамекано. Однако после перерыва французская команда сумела переломить ход встречи: на 62-й минуте отличился Аясе Уэда, а уже на 65-й Александр Павлович отправил мяч в собственные ворота. Автогол полузащитника мюнхенцев принёс "Лиллю" победу со счётом 2:1.

ПСЖ — "Рома" — 2:2

Французский "Пари Сен-Жермен" и итальянская "Рома" поделили очки в результативной встрече.

Гости открыли счёт уже на пятой минуте — отличился Марио Эрмосо. На 31-й минуте защитник ПСЖ Илья Забарный восстановил равновесие.

Во втором тайме Усман Дембеле реализовал пенальти на 62-й минуте и вывел парижан вперёд. Однако на 78-й минуте Доньелл Мален также забил с одиннадцатиметровой отметки и установил окончательный счёт — 2:2.

Таким образом, действующий двукратный победитель турнира не смог взять три очка в домашнем матче.

"Спортинг" — "Манчестер Юнайтед" — 2:2

Не выявили победителя и "Спортинг" с "Манчестер Юнайтед". На 30-й минуте Луис Суарес не сумел реализовать пенальти, однако уже на 33-й минуте исправился и открыл счёт, снова пробив с одиннадцатиметровой "точки".

В начале второго тайма капитан "красных дьяволов" Бруну Фернандеш сначала сравнял результат с пенальти на 48-й минуте, а спустя две минуты вывел английскую команду вперёд. На 80-й минуте Суарес оформил дубль и спас "Спортинг" от поражения.

В компенсированное время полузащитник "Манчестер Юнайтед" Юри Тилеманс получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Первое предупреждение футболист заработал на 40-й минуте.

"Шахтёр" — "Фенербахче" — 0:1

В ещё одном матче игрового дня турецкий "Фенербахче" одержал минимальную победу над донецким "Шахтёром". Единственный гол встречи на 56-й минуте забил Ведат Мурики.

С другими результатами 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, которые прошли в первый игровой день, можно ознакомиться по ссылке ниже.

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