18-летний голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза неожиданно стал главным героем казахстанского футбола после поражения алматинцев от мадридского "Реала" (0:5) в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Шерхан Калмурза - новая звезда казахстанского футбола?

Спустя меньше чем сутки после матча количество подписчиков вратаря в Instagram превысило 271 тысячу — и продолжает стремительно расти.

Таким образом Калмурза обошёл по популярности Бахтиёра Зайнутдинова, лучшего бомбардира в истории сборной Казахстана и игрока московского "Динамо", на чьей странице сейчас 270 тысяч подписчиков. Для сравнения, еще один вратарь "жёлто-чёрных", Темирлан Анарбеков, имеет 208 тысяч подписчиков (третий по полярныости в Казахстане).

Судьбаносный старт карьеры Шерхана Калмурза

Примечательно, что встреча с "Реалом" стала для Калмурзы всего четвёртой во взрослом футболе. Изначально он числился третьим голкипером "Кайрата", однако из-за травм Александра Зарцукого и Темирлана Анарбекова именно 18-летнему игроку доверили место в воротах.

Ранее, в дебютном туре группового этапа, Калмурза успел заявить о себе в Португалии: при счёте 0:0 в матче со "Спортингом" он отразил пенальти, хотя встреча завершилась поражением "Кайрата" — 1:4.

После двух туров "Реал" с шестью очками единолично возглавляет таблицу Лиги чемпионов. "Кайрат" пока не набрал ни одного балла и замыкает список из 36 участников. Следующий матч алматинцы проведут 21 октября против кипрского "Пафоса".



