Лига чемпионов
Сегодня 07:20

"Впервые видел такую давку". Известный блогер раскритиковал организацию матча "Кайрат" - "Реал"

©Vesti.kz

Известный журналист и блогер Севастиан Терлецкий в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своих впечатлениях от матча Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом"

Терлецкий выделил единение среди болельщиков, но остался в шоке от организации матча. 

"То, что здесь происходило в последние два дня - это в хорошем смысле сумасшествие и это то, за что мы любим Лигу чемпионов. 

Но я очень расстроен, что происходило при входе на стадион - это просто ужас. Я в первый раз видел такую давку. Клянусь, у меня есть видео, где детей просто на руках передают, чтобы их просто не сдавило. И это было за три часа до матча. Разве никто не понимал, что будет такой ажиотаж? Это странно. 

Но атмосфера крутая и мне кажется на стадионе было не 24 тысячи человек. В общем, организационно мне не зашло. Но с точки зрения атмосферы, энергетики, людей - круто! И знаешь, есть ещё миф, что в Казахстане все болеют только за "Реал" и "Барсу", но я видел, что все болели за "Кайрат" и было единение".

"Кайрат" уступил "Реалу" в Алматы со счётом 0:5. На стадионе "Центральный" состоялся аншлаг. Ранее капитан "Кайрата" Адлет Садыбеков заявил, что в будущем алматинцы способны противостоять "Реалу". В то время как Луиш Мата добавил, что хозяева играли против лучшей команды и дал обещание победить в следующей игре ЛЧ.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

