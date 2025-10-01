"Впервые видел такую давку". Известный блогер раскритиковал организацию матча "Кайрат" - "Реал"

Известный журналист и блогер Севастиан Терлецкий в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своих впечатлениях от матча Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом".

Терлецкий выделил единение среди болельщиков, но остался в шоке от организации матча.

"То, что здесь происходило в последние два дня - это в хорошем смысле сумасшествие и это то, за что мы любим Лигу чемпионов. Но я очень расстроен, что происходило при входе на стадион - это просто ужас. Я в первый раз видел такую давку. Клянусь, у меня есть видео, где детей просто на руках передают, чтобы их просто не сдавило. И это было за три часа до матча. Разве никто не понимал, что будет такой ажиотаж? Это странно. Но атмосфера крутая и мне кажется на стадионе было не 24 тысячи человек. В общем, организационно мне не зашло. Но с точки зрения атмосферы, энергетики, людей - круто! И знаешь, есть ещё миф, что в Казахстане все болеют только за "Реал" и "Барсу", но я видел, что все болели за "Кайрат" и было единение".

"Кайрат" уступил "Реалу" в Алматы со счётом 0:5. На стадионе "Центральный" состоялся аншлаг. Ранее капитан "Кайрата" Адлет Садыбеков заявил, что в будущем алматинцы способны противостоять "Реалу". В то время как Луиш Мата добавил, что хозяева играли против лучшей команды и дал обещание победить в следующей игре ЛЧ.