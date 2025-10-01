"Важнее матчи чемпионата". Уразбахтин поставил Лигу чемпионов на второй план

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал исход матча против "Реала" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась разгромной победой "Реала" со счетом 5:0.

"Сейчас отдохнем и будем готовится к матчу в чемпионате против "Жетысу". Нужно быстро переключаться. Впереди три игры. Постараемся взять максимум. Задача отстоять чемпионство. Сейчас важнее матчи чемпионата", - заявил Уразбахтин.

Напомним, в первом туре "Кайрат" уступил на выезде португальскому "Спортингу" (4:1). В следующем матче, алматинцы 21 октября примут кипрский "Пафос".

Добавим, 5 октября "Кайрат" сыграет в Алматы с "Жетысу" в матче 24-го тура КПЛ-2025. У "Кайрата" 52 очка и второе место, а лидирует "Астана", у которой 53 балла и на один матч больше.