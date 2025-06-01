Лига чемпионов
Вчера 13:55

УЕФА накажет "ПСЖ" после победы в Лиге чемпионов

©facebook.com/PSG

УЕФА планирует наказать "ПСЖ" за нарушения со стороны болельщиков во время финала Лиги чемпионов с "Интером" (5:0), передают Vesti.kz

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В частности, фанаты парижан зажгли пиротехнику, что вызвало значительное задымление на стадионе в Мюнхене. При этом видимость на поле была удовлетворительной, судье не пришлось прерывать матч.

Кроме того, во время празднования победы "ПСЖ" болельщики выбежали на поле, из-за чего футболистам пришлось уйти в раздевалку.

Также было зафиксировано несколько инцидентов с участием болельщиков "ПСЖ" и "Интера" в преддверии финала. В этом случае наказание понесет и итальянский клуб.