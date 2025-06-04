ФК "Барселона" оказался под угрозой новых санкций со стороны УЕФА за повторные нарушения правил финансового фэйр-плей (FFP). Хотя каталонский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов следующего сезона как чемпион Ла Лиги, участие в турнире может оказаться под вопросом, передают Vesti.kz.

Как сообщает The Times, ранее УЕФА уже оштрафовал "Барселону" на 500 тысяч евро за некорректное указание доходов от продажи 10 процентов телевизионных прав в 2022 году. Клуб классифицировал эти поступления как "прочие операционные доходы", тогда как, по мнению УЕФА, они должны были быть отражены как "потеря нематериальных активов", что не позволило бы использовать их для улучшения финансовых показателей в рамках FFP.

Позже клуб повторил аналогичную операцию, реализовав еще 15 процентов своих телеправ примерно за 400 миллионов евро. Повторение подобной схемы вызвало обеспокоенность УЕФА, и теперь организация рассматривает возможность ужесточения санкций.

Среди потенциальных мер наказания:

ограничение состава на участие в еврокубках (сокращенная заявка на Лигу чемпионов);

увеличение размера штрафа по сравнению с предыдущим;

в крайних случаях - снятие очков в европейских турнирах (редкая, но допустимая мера).

Такие санкции могут серьезно подорвать амбиции "Барселоны" по возвращению в число ведущих клубов Европы после нескольких неудачных сезонов.

При этом "Барселона" - не единственный клуб, находящийся под наблюдением. УЕФА также проводит проверку в отношении "Челси" и "Астон Виллы". Однако в их случае речь идет о первичных инцидентах, что делает возможные санкции менее строгими.

Дополнительную сложность для "Барселоны" создает тот факт, что ранее клубу не удалось обжаловать санкции через Спортивный арбитражный суд (CAS), что может ослабить его позицию в текущем расследовании.