"Црвена Звезда" поиздевалась над "Реалом" после поражения от "Барселоны"

"Црвена Звезда" потроллила мадридский "Реал" после домашнего поражения от "Барселоны" (2:5) в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

"Привет "Реал", мы, может, и проиграли, но забили два гола", - говорится в сообщении сербской команды в соцсетях.

Напомним, "Реал" проиграл на своем поле "Барселоне" со счетом 0:4 в 11-м туре Ла Лиги.

"Барселона" с 9 очками занимает шестое место в общей таблице Лиги чемпионов, а "Црвена Звезда" без набранных очков находится на предпоследней, 35-й строчке.

В нынешнем сезоне каждая команда сыграет в основном раунде по 8 матчей с разными соперниками (4 дома и 4 в гостях). В 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую выходят 8 лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с 9 по 24 места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала. Команды, занявшие 25-36 места, выбывают из турнира.