Тренера МЮ высмеяли после фиаско в Лиге чемпионов и припомнили Роналду

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 08:02
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Британский журналист и телеведущий Пирс Морган язвительно отреагировал на поражение английского "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В матче 4-го тура группового этапа манкунианцы в Копенгагене уступили одноименному клубу со счетом 3:4. При этом по ходу игры МЮ дважды вел: сначала 2:0, а затем 3:2. Команда занимает последнее место в своей группе.

В своем твиттере Морган опубликовал результат матча на фоне изображения разочарованного наставника "Юнайтед" Эрика тен Хага.

"Мне не нужен Роналду", – подписал фотографию телеведущий, сделав отсылку к известным словам нидерландского тренера о Криштиану Роналду.

Напомним, Пирс в ноябре 2022-го взял скандальное интервью у Роналду, в котором игрок раскритиковал клуб и тренера. По мнению португальца, тен Хаг не давал ему должного количества игрового времени. Вскоре после этого стороны расторгли контракт.

После ухода из МЮ 38-летний Роналду перешел в "Аль-Наср". В активе португальца 46 голов в 41-м матче за саудовский клуб. Его контракт рассчитан до лета 2025 года

Криштиану Роналду исключили из "Аль-Насра". Известна причина

В Европе Криштиану известен по выступлениям за мадридский "Реал", туринский "Ювентус", английский "Манчестер Юнайтед" и лиссабонский "Спортинг".

Метки:
Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Роналду Криштиану

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