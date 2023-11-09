Тренера МЮ высмеяли после фиаско в Лиге чемпионов и припомнили Роналду

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган язвительно отреагировал на поражение английского "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.
В матче 4-го тура группового этапа манкунианцы в Копенгагене уступили одноименному клубу со счетом 3:4. При этом по ходу игры МЮ дважды вел: сначала 2:0, а затем 3:2. Команда занимает последнее место в своей группе.
В своем твиттере Морган опубликовал результат матча на фоне изображения разочарованного наставника "Юнайтед" Эрика тен Хага.
"Мне не нужен Роналду", – подписал фотографию телеведущий, сделав отсылку к известным словам нидерландского тренера о Криштиану Роналду.
Напомним, Пирс в ноябре 2022-го взял скандальное интервью у Роналду, в котором игрок раскритиковал клуб и тренера. По мнению португальца, тен Хаг не давал ему должного количества игрового времени. Вскоре после этого стороны расторгли контракт.
После ухода из МЮ 38-летний Роналду перешел в "Аль-Наср". В активе португальца 46 голов в 41-м матче за саудовский клуб. Его контракт рассчитан до лета 2025 года
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В Европе Криштиану известен по выступлениям за мадридский "Реал", туринский "Ювентус", английский "Манчестер Юнайтед" и лиссабонский "Спортинг".