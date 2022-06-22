Главный тренер "Тобола" Милан Миланович высказался о противостоянии с венгерским "Ференцварошем" в квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В Лиге чемпионов нам предстоит встретиться с "Ференцварошем", легендарной командой из Будапешта. Этот венгерский клуб имеет славную историю и свою традицию. В составе "Ференцвароша" играют 24 легионера, и тренирует команду известный специалист Станислав Черчесов. В прошлом сезоне "Ференцварош" на 12 очков оторвался от "Кишварды" и в 33-й раз стал чемпионом Венгрии.

Мы понимаем, против кого мы играем. "Ференцварош" - очень сильный клуб, вот уже на протяжении нескольких лет команда играет одним составом. Безусловно, такую опытную команду обыграть непросто, но мы будем стремиться успешно сыграть и против нее. Особенно дома, в Костанае, где постараемся выиграть", - заявил сербский специалист в интервью пресс-службе "Тобола".

Первый матч пройдет 6 июля в Костанае. Ответная игра состоится в ночь с 13 на 14 июля в Будапеште.