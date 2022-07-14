Венгерский "Ференцварош" победил заслуженно в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Такое мнение высказал главный тренер "Тобола" Милан Миланович.

По словам сербского специалиста, не последнюю роль в исходе встречи сыграла красная карточка.

"Стартовые 20 минут мы провели расслаблено, пропустили гол с углового, плохо перемещались по полю. "Ференцварош" - хорошая команда, которая умеет играть организованно.

Первые 15-20 минут второго тайма у нас было преимущество, но затем последовала ненужная красная карточка, думаю результат мог быть и другим. "Ференцварош" заслуженно победил, она - самая сильная команда первого квалификационного раунда.

Мы можем играть намного лучше и надеюсь уже в следующем раунде Лиги конференций против "Линкольна" мы это продемонстрируем", - цитирует Милановича пресс-служба костанайского клуба.

Напомним, встреча прошла в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Видеообзор можно посмотреть здесь. "Тобол" вылетел из Лиги чемпионов и теперь продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

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