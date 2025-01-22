Уникального достижения добился главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

По информации OptaJoe, он стал вторым тренером в истории Лиги чемпионов УЕФА, выигравшим все свои первые семь матчей во главе клуба, после Ханса-Дитера Флика с "Баварией" (выиграл первые семь матчей в 2019-2021 годах).

В седьмом туре общего этапа ЛЧ "Ливерпуль" обыграл на своем поле "Лилль" - 2:1. "Красные", набрав 21 балл, занимают первое место в турнирной таблице и уже гарантировали себе выход в плей-офф.

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В восьмом туре, 29 января, "Ливерпуль" на выезде сыграет с ПСВ.

Слот принял "Ливерпуль" в прошлом году. До этого работал только на родине, возглавляя "Фейеноорд", АЗ, "Камбюр" и "ПЕК Зволле".

Определился второй участник 1/8 финала Лиги чемпионов