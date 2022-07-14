Костанайский "Тобол" вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей венгерскому "Ференцварошу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответная встреча в рамках первого квалификационного раунда прошла в Будапеште и завершилась со счетом 5:1. В первой игре была зафиксирован нулевая ничья.

Таким образом, "Ференцварош" прошел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится со "Слованом" (Словакия).

"Тобол" же продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций, где сыграет с гибралтарским клубом "Линкольн Ред Импс". Матчи этой стадии пройдут 21 и 28 июля.

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