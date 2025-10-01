Лига чемпионов
Сегодня 14:55

Сыновья казахстанских звёзд перепродавали билеты на матч "Кайрат" - "Реал": реакция МВД

Фото: Улан Кенжегалиев/Vesti.kz©

Заместителя министра внутренних дел Санжара Адилова спросили о спекуляциях с билетами на матч Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", который прошёл 30 сентября в Алматы, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Life.

В социальных сетях обсуждались возможные перепродажи билетов сыновьями казахстанских исполнителей Нурлана Еспанова и Сакена Майгазиева. Пользователи заявляли, что якобы сын Нурлана Еспанова предлагал билеты по цене от 500 до 600 тысяч тенге, а сын Сакена Майгазиева – по 350 тысяч тенге.

Комментарий МВД

На вопрос о проверке этих фактов Санжар Адилов отметил:

"Я сейчас от вас узнал эту информацию. По поступлении мы готовы провести проверку, но для этого нам необходимо обращение - и в обязательном порядке мы проведём проверку, примем процессуальное решение".

Он добавил, что пока жалоб от граждан в соцсетях не поступало, но правоохранители готовы провести необходимые проверочные мероприятия.

Напомним, что матч между "Кайратом" и "Реалом" завершился победой мадридского клуба со счётом 5:0.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

