Заместителя министра внутренних дел Санжара Адилова спросили о спекуляциях с билетами на матч Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", который прошёл 30 сентября в Алматы, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Life.

В социальных сетях обсуждались возможные перепродажи билетов сыновьями казахстанских исполнителей Нурлана Еспанова и Сакена Майгазиева. Пользователи заявляли, что якобы сын Нурлана Еспанова предлагал билеты по цене от 500 до 600 тысяч тенге, а сын Сакена Майгазиева – по 350 тысяч тенге.

Комментарий МВД

На вопрос о проверке этих фактов Санжар Адилов отметил:

"Я сейчас от вас узнал эту информацию. По поступлении мы готовы провести проверку, но для этого нам необходимо обращение - и в обязательном порядке мы проведём проверку, примем процессуальное решение".

Он добавил, что пока жалоб от граждан в соцсетях не поступало, но правоохранители готовы провести необходимые проверочные мероприятия.

Напомним, что матч между "Кайратом" и "Реалом" завершился победой мадридского клуба со счётом 5:0.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)