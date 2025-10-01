Лига чемпионов
Сегодня 07:50

Сыграли смело с грандом: в России отреагировали на разгром "Кайрата" от "Реала"

©Улан Кенжегалиев/Vesti.kz

Российский сайт "Футбол на Куличках" оценил матч "Кайрата" против мадридского "Реала" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась со счётом 5:0 в пользу "Реала".

Первый тайм держал интригу

Первый домашний матч "Кайрата" в Лиге чемпионов успехом не увенчался. Впрочем, уже сам приезд мадридского "Реала" подарил Алматы праздник. Команда Рафаэля Уразбахтина сыграла смело с грандом и в начале второго тайма вполне могла переломить ход встречи. Впрочем, и до перерыва мало что предвещало такой разгром. "Кайрат" в первом тайме пропустил лишь однажды, и то с пенальти. 18-летний вратарь хозяев Шерхан Калмырза сбил в своей штрафной Франко Мастантуоно, и назначенный пенальти уверенно реализовал Килиан Мбаппе. До перерыва в завершении "Реалу" каждый раз чего-то не хватало, хотя моменты у гостей возникали.

Решающий отрезок после перерыва

В дебюте второго тайма алматинцы понеслись вперёд и вскоре были наказаны – с передачи Тибо Куртуа Мбаппе провёл второй гол. Хозяева не опустили руки. Дастан Сатпаев пробил со штрафного рядом с ближней штангой, Офри Арад закрутил мяч рядом с крестовиной, а затем Валерий Громыко заработал пенальти – ему в штрафной наступил на ногу Дани Себальос. Главный арбитр встречи Марко Гуида сначала указал на "точку", но после просмотра повтора за бровкой изменил своё решение к немалому удивлению хозяев.

Хет-трик Мбаппе и разгром

И в дальнейшем "Реал" только развивал свой успех. Сначала Мбаппе оформил хет-трик (проведя свой 60-й гол в Лиге чемпионов), а под занавес встречи отличились вышедшие на замену Эдуарду Камавинга и Браим Диас. В итоге "Реал" учинил сопернику разгром со счётом 5:0, реабилитировавшись перед болельщиками за недавнее поражение от "Атлетико". Команда Хаби Алонсо по-прежнему идёт в Лиге чемпионов без осечек. "Кайрат" же пока не набирал очки в самом престижном клубном турнире Старого Света, но попытается это сделать в следующем поединке с "Пафосом", - пишет ФНК.

Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →