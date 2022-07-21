Супергол спас клуб от поражения в Лиге чемпионов

Израильский клуб "Маккаби" в Хайфе ушел от поражения в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хозяева поля сравняли счет на второй компенсированной минуте к матчу, когда Долев Хазиза пробил вратаря греческого "Олимпиакоса".

Счет в игре открыл датский полузащитник Филип Зинкернагель (1:1), а ответная встреча состоится в ночь с 27 на 28 июля.

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