Казахстанский клуб "Тобол" стартовал в Лиге чемпионов, а российское издание "Чемпионат" объяснило результат матча с венгерским "Ференцварошем" и объявило фаворита в противостоянии, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Костанае завершился вничью (0:0), но российский ресурс выделил несколько участников игры, которые могли изменить ход встречи.

Неожиданным результатом закончился первый матч "Тобола" в Лиге чемпионов

"Лига чемпионов вернулась! Правда, не основной турнир, а отборочный. Зато здесь есть знакомые имена. В 1-м квалификационном раунде стартовал "Ференцварош", где главным тренером работает Станислав Черчесов. Начало получилось не из легких: пришлось ехать в Казахстан и рубиться с "Тоболом", где играет другой наш знакомый - Зоран Тошич.

"Ференцварош" только вышел на поле и сразу же завладел преимуществом. Команда Черчесова могла забивать уже на второй минуте, но после углового не хватило везения. "Тобол" адаптировался и влился в игру ближе к 10-й минуте. Хозяева стали больше владеть мячом, но создавать моменты поначалу не удавалось.

На 14-й минуте "Тобол" был в сантиметрах от гола. Внезапный прессинг привел к быстрой атаке, которая закончилась ударом Тошича. Бывший полузащитник ЦСКА влупил в противоход вратарю, но успел защитник. Вообще Тошичу первый тайм явно удался. Серб пробрасывал мяч между ног соперникам, разгонял атаки через центр и создавал сам.

А на исходе 20 минут стало страшно. Защитнику "Ференцвароша" Аднану Ковачевичу поплохело, и он рухнул на газон. К счастью, судья сразу это увидел, подбежал к футболисту и позвал врачей. А те, в свою очередь, привели боснийца в порядок. В итоге игроку даже не понадобилась замена.

Главный момент в первые 20 минут был у "Ференцвароша". Вратарь "Тобола" Александр Мокин отбил сложный удар с линии штрафной, а потом среагировал на добивание с пары метров.

В составе "Тобола" радовал не только Тошич. Португальский полузащитник Рубен Брижиду тащил команду вперед и раздавал передачи партнерам. Правда, на поле он провел меньше времени, чем Зоран. В начале второго тайма его заменили.

За 10 минут до перерыва на поле случилась потасовка, причем на ровном месте. Во время вбрасывания аута нападающий "Ференцвароша" Франк Боли и защитник "Тобола" Багдат Каиров поговорили на повышенных тонах и начали толкаться. К месту событий сразу же подскочили игроки обеих команд. И, когда казалось, что конфликт исчерпан, потасовка возобновилась с новой силой. Чтобы угомонить футболистов, арбитру все же пришлось достать желтую карточку. Забавно, что получили ее не те игроки, из-за которых началась заварушка.

Во втором тайме "Тобол" уже был заметно активнее. Владение мячом заметно выросло (48 процентов, а в первом было 36), а по ударам казахстанцы и вовсе перебили соперника. 15 ударов против 10 у "Ференцвароша" (в створ — 3:2).

Итог первого матча Черчесова в новом сезоне Лиги чемпионов - закономерная ничья. А путевка в следующий раунд решится через неделю, 13 июля. И в этот раз преимущество своего поля будет уже у "Ференцвароша".

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