Мадридский "Реал" получит значительную поддержку своих болельщиков на выездном матче общего этапа Лиги чемпионов с алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.
По словам посла Испании в Казахстане Луиса Франсиско Мартинеса Монтеса, в Алматы ожидается приезд более 1000 испанских болельщиков "королевского клуба". Фанатам придется преодолеть более 6500 километров ради любимой команды.
Также на матч "Кайрат" - "Реал" прибудут 15–20 журналистов из Испании, представители пресс-службы мадридского клуба и международные вещатели.
Всего матче между "Кайратом" и "Реалом" ожидается приезд до 5 тысяч иностранных туристов из разных стран.
"Кайрат" определился с составом на историческую Лигу чемпионов
Встреча алматинского и мадридского клубов состоится 30 сентября и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.
Ожидается, что старт продаж начнется за 10 дней до начала игры, то есть в 20-х числах сентября.
Средний минимум на мадридцев в ЛЧ - 44 тысячи тенге
На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).
В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).
УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов
Напомним, "Кайрат" впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.
В раунде плей-офф ЛЧ "Кайрат" сенсационно обыграл "Селтик" в серии пенальти. Основное время ответной встречи, как и в первой игре в Глазго (Шотландия), завершилось нулевой ничьей.
В результате командам пришлось выявлять победителя в серии пенальти, где точнее оказались футболисты алматинского клуба - 3:2.