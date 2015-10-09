Стало известно, когда футболисты "Реала" прилетят в Алматы

Сегодня, 28 сентября, футболисты мадридского "Реала" прилетят в Алматы. Уже во вторник, 30 числа, их ждёт выездной матч с "Кайратом" на общем этапе Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По данным Telegram-канала "Дядя Ваня", игроки испанского гранда вылетят из Мадрида уже сегодня.

"В длительное путешествие они отправятся из международного аэропорта Барахас имени Адольфо Суареса, расположенного в столице Испании. Вылет намечен на 13:30 по местному времени (16:30 по казахстанскому времени - Прим. ред). В воздухе им предстоит провести 8 часов 20 минут. По расписанию борт с футболистами приземлится в аэропорту Алматы в 00:50 в ночи", - пишет источник.

Отметим, что матч между "Кайратом" и "Реалом" пройдёт во вторник, 30 сентября, в 21:45 по казахстанскому времени. Это значит, что звёзды "Реала" суммарно пробудут в Алматы двое суток.

Алонсо жестко высказался после разгрома от "Атлетико": впереди матч с "Кайратом"