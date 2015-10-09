Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Вчера 23:28
 

Алонсо жестко высказался после разгрома от "Атлетико": впереди матч с "Кайратом"

  Комментарии

Алонсо жестко высказался после разгрома от "Атлетико": впереди матч с "Кайратом" ©ФК "Реал"

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал исход матча седьмого тура Ла Лиги против "Атлетико", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась разгромной победой "Атлетико" со счетом 5:2.

"Плохой матч, мы не показали ни хорошей коллективной игры, ни хорошего прессинга. Мы были не на том уровне, на котором должны быть.

Мы находимся в фазе строительства команды, сегодня мы потерпели первое поражение, и мы должны сделать выводы из того, что произошло.

Но никаких оправданий быть не может, мы разочарованы, это дерби и заслуженное поражение. Мы не были в игре, нам не хватило скорости, и поражение причиняет нам боль.

Может, это станет уроком на будущее, но мы не лучшим образом шли в единоборства, не отдавали передачи в свободные зоны, у нас был слишком пораженческий настрой, игра не складывалась. Плохая игра в целом, заслуженное поражение", – сказал главный тренер "Реала".

Таким образом, лидирующий в Ла Лиге "Реал" потерпел первое поражение в сезоне. У "сливочных" 18 очков. У "Атлетико" 12 баллов и седьмая строчка.

Отметим, что "Реал" после матча с "Атлетико" отправится в Казахстан на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Игра второго тура пройдет 30 сентября в Алматы.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

