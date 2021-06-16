"Кайрат" узнал соперника по второму отборочному этапу в Лиге конференций, куда отправится в случае неудачи в противостоянии с "Маккаби" из Хайфы в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Проигравший в паре "Кайрат" - "Маккаби" сыграет с неудачником противостояния "Динамо Тбилиси" (Грузия) - "Нефтчи" (Азербайджан). Матчи пройдут 22 и 29 июля.

Первая встреча алматинского клуба с "Маккаби" состоится 6-7 июля в Израиле, ответная - 13-14 июля в Алматы. Подробнее о сопернике можно прочитать здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!