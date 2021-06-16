Накануне в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой своего соперника узнал алматинский "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, на старте турнира чемпион Казахстана сыграет с израильским "Маккаби" из Хайфы. Первая встреча пройдет 6-7 июля в Израиле, ответная - 13-14 июля в Алматы. Подробнее о сопернике можно прочитать здесь.

Согласно данным Transfermarkt, состав "Кайрата" оценивается в 20 миллионов евро, тогда как общая стоимость игроков "Маккаби" составляет 14,7 миллиона евро, что в полтора раза дешевле, чем у алматинского клуба.

Самым дорогим игроком "Кайрата" является польский полузащитник Яцек Гуральски, трансферная стоимость которого оценивается в 2,3 миллиона евро. В составе "Маккаби" самый высокий ценник у хавбека Нета Лави - 1,6 миллиона евро.

При этом в составе "Кайрата" присутствуют сразу четыре игрока, которые дороже игроков израильского клуба. Помимо Гуральски, это Дино Миканович (два миллиона евро), Раде Дугалич (1,7) и Нуралы Алип (1,7).

Напомним, в прошлом сезоне "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.

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