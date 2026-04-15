Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермена", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

По мнению Слота, его команда должна была побеждать в обеих встречах, однако на этот раз подвела реализация.

"На прошлой неделе мы добились намного большего, чем заслуживали, проиграв всего 0:2. То же самое было в прошлом сезоне [когда победили в Париже]. Но, как и в прошлом сезоне, во второй игре мы получили намного меньше, чем заслуживали. Мы должны были победить и тогда, и сейчас, по-моему. ПСЖ не пропустил благодаря своему мастерству. А то, как Дембеле реализовал свой момент, пожалуй, объясняет, почему он получил "Золотой мяч", а также почему ПСЖ выиграл ЛЧ в прошлом сезоне и может сделать это в нынешнем", - сказал Слот после матча.

Также наставник "Ливерпуля" похвалил игроков за самоотдачу и отметил, что даже после пропущенного мяча они продолжали идти вперёд.

"На прошлой неделе было тяжело, очень сложно, но уже через неделю мы показали, что способны сыграть намного лучше. Футболисты заслуживают похвалы за то, как сегодня себя проявили. Они продолжали идти вперед даже при 0:1. Мы создали более чем достаточно моментов, как это зачастую и бывало в этом сезоне, и должны были забить два гола, но не забили ни одного. Теперь мы должны биться за попадание в ЛЧ", – добавил Слот.

Напомним, в первой игре ПСЖ победил со счётом 2:0 и по сумме двух матчей прошёл в полуфинал Лиги чемпионов. Там команда Луиса Энрике сыграет с сильнейшим клубом из пары мюнхенской "Баварии" и мадридского "Реала" (первая игра завершилась со счётом 2:1 в пользу немецкого клуба).