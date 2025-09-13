Сенсационным результатом завершился матч участника ЛЧ 2025/26

В четвёртом туре чемпионата Азербайджана произошла сенсация - "Карабах" на своём поле не справился с "Зирей". Встреча закончилась вничью, передают Vesti.kz.

Игра состоялась в Баку и завершилась со счётом 1:1. На 39-й минуте гости вырвались вперёд после гола с пенальти в исполнении Руана Ренато.

Долгое время "Карабах" не мог отыграться, и лишь на 81-й минуте, усилиями Кади, команда сравняла счёт.



"Карабах" неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата Азербайджана. После трёх сыгранных матчей в активе агдамцев всего четыре набранных очка. Они остают от лидирующего "Араза" (10) на шесть пунктов, но имеют одну игру в запасе.

Что касается "Зири", то клуб провёл все четыре игры и набрал восемь пунктов. Это позволяет им занимать второе место в турнирной таблице.

Отметим, что "Карабах" во второй раз в истории пробился в основной турнир Лиги чемпионов. На общем этапе азербайджанский клуб сыграет дома с "Челси", "Айнтрахтом", "Аяксом" и "Копенгагеном", в гостях - с "Ливерпулем", "Бенфикой", "Наполи" и "Атлетиком".