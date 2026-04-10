Лига чемпионов
Вчера 11:09

Роналду всё ещё лучший: неужели Мбаппе упустил шанс переписать историю в ЛЧ?

Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе. Фото сгенерировано нейросетью Gemini©

После общего этапа Лиги чемпионов казалось, что рекорд Криштиану Роналду по голам за один розыгрыш турнира под реальной угрозой. Французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе забил рекордные 13 голов до плей-офф, улучшив достижение Роналду (11). Но теперь, в самом разгаре 1/4 финала, всё ведёт к тому, что Криштиану свой рекорд сохранит. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Рекорд Роналду установил в составе "Реала" в сезоне 2013/14, забив 17 голов. А ведь тогда на групповом этапе было шесть игр, тогда как сейчас на общем этапе их восемь. Кроме того, не было стыковых игр плей-офф. Поэтому сейчас забивать много легче, чем в эпоху Роналду.


 Мбаппе феерил с дублями, хет-триком и покером. А в плей-офф?

27-летний Килиан проявил себя более чем ярко. Он принял участие в семи из восьми матчей общего этапа, забив в пяти из них. Причём француз ни разу не ограничился одним взятием ворот: дубли в ворота "Марселя" (2:1), "Монако" (6:1) и "Бенфики" (2:4), хет-трик против "Кайрата" (5:0) и покер с "Олимпиакосом" (4:3).

"Реал" не смог пробиться в 1/8 финала напрямую, поэтому оказался в стыках. Шансы Мбаппе на то, чтобы превзойти рекорд Роналду, от этого только увеличились, ведь это две дополнительные игры. Но француз не забил ни в стыках против "Бенфики", ни в 1/8 финала против "Манчестер Сити".


С португальцами он сыграл только в первой игре, отметившись ассистом, а вторую пропустил из-за травмы. В противостоянии с англичанами он не играл из-за повреждения в первом матче, а в ответке вышел на замену на 20 минут. Поэтому голов и не было.

Полноценное возвращение на поле в Лиге чемпионов случилось уже в четвертьфинале против "Баварии". Мбаппе успел восстановиться к первой домашней игре, отыграв полноценный матч и забив гол, который помог мадридцам не проиграть всухую (1:2).

Теперь у Мбаппе 14 голов в этом сезоне, но после домашнего поражения от "Баварии" шансы на новый рекорд снизились. Всё-таки мюнхенцы очень сильны, и на своём поле они будут явными фаворитами после гостевого успеха. И если "Реал" вылетит от "Баварии", то шансов на рекорд у Мбаппе точно не будет.


С другой стороны, нельзя забывать про форварда "Баварии" Харри Кейна, у которого уже 49 голов (!) во всех турнирах этого сезона, 11 из них - в Лиге чемпионов. Если он отличится и в ответной игре с "Реалом", а затем пробьётся в полуфинал, то шансы на рекорд ещё будут, но для этого надо забивать много. Правда, для Кейна слово "много" будто бы не существует.

В целом же, пока Роналду может вздохнуть с облегчением, ведь если в январе многие были уверены, что забивший 13 мячей на общем этапе Мбаппе точно забьёт минимум четыре в плей-офф, то сейчас в этом есть большие сомнения.

Отметим, что ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Реалом" пройдёт в ночь с 15 на 16 апреля в Мюнхене.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

