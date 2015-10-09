Роберт Левандовски сотворил уникальный рекорд в Лиге чемпионов

Польский форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски добился уникального рекорда по итогам первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", передают Vesti.kz.

Прорывной матч нападающих "Барселоны"

Испанский гранд разгромил соперника со счетом 4:0, а 36-летний форвард оформил дубль, став лучшим игроком встречи. Таким образом, он забил сначала 10-й, а затем и 11-й мяч в этом розыгрыше еврокубков. На данный момент он второй бомбардир текущего турнира и уступает лишь одноклубнику Рафинье (12).

Уникальный рекорд Левандовски

Согласно информации OptaJose, Левандовски стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 10 голов за один сезон за три разные команды. До "сине-гранатовых" он делал это с дортмундской "Боруссией" и мюнхенской "Баварией".

Отметим, что поляк проводит свою третью кампанию в стане каталонцев. В июле 2022-го он перешел из "Баварии" за 45 миллионов евро. В текущей - у него 40 голов и три результативные передачи в 45 матчах. Нынешняя рыночная стоимость Левандовски оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее Левандовски настиг Бензема в Лиге чемпионов и уделал Роналду в Лиге чемпионов.

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