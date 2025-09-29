"Реал" - слабаки? Громкое заявление известного комментатора перед матчем с "Кайратом"

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в интервью "Чемпионату" высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, где "Кайрат" примет мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится уже завтра, 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

"Я считаю, что надо выскочек мадридских нашим прекрасным футболистам "Кайрата", за которых я буду искренне болеть, поставить на место. Потому что "Реал" себя ведёт как высокомерные выскочки. "Кайрат", поставьте их на место, покажите им своё место, этим слабакам из Мадрида. Потому что они - слабаки. Недавно весь мир опять увидел это.

"Кайрат" вполне может побороться против зазнаек. "Реал" приехал основным составом. Это говорит о том, что им нужно выигрывать. Там же не только очки, но и призовые деньги, которые в Мадриде умеют считать. "Реал" - прекрасный раздражитель для "Кайрата". Мы видим, настрой у "Реала" на "Кайрат" запредельный, особенно после неудачи с "Атлетико". Считаю, что "Кайрат" Алматы - это бренд, не только казахстанского футбола, но в своё время был бренд и советского футбола. Поэтому вперёд, "Кайрат"! В этом противостоянии я с детства за "Кайрат", а не за мадридских выскочек", - сказал Губерниев.