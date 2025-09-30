Лига чемпионов
Сегодня 17:20

"Реал" принял неожиданное решение по Мбаппе на матч с "Кайратом"

Килиан Мбаппе на "Центральном" стадионе в Алматы. ©ФК "Реал Мадрид"

Настаник мадридского "Реала" Хаби Алонсо принял неожиданное решение по главной звезде атаки "сливочных" французу Килиану Мбаппе перед матчем с алматинским "Кайратом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб королевского клуба рассматривает вариант при 26-летний форвард начнёт игру на скамейке запасных. Теперь же, как сообщает AS, Алонсо намерен оставить Мбаппе за пределами стартового состава, чтобы дать нападающему восстановиться после прошедших встреч в Ла Лиге.

В текущем сезоне французский футболист провёл восемь матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что игра "Кайрат" - "Реал" в тамках второго тура общего этапа главного еврокубка состоится сегодня, 30 сентября, на стадионе "Центральный" в Алматы и стартует в 21:45 - прямая трансляция доступна по ссылке.

Отметим, в первом туре Лиги чемпионов "жёлто-чёрные" уступили в Лиссабоне местному "Спортингу" со счётом 1:4, тогда как "сливочные" на своём поле одержали победу над французским "Марселем" — 2:1.


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

