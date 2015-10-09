Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сенсация в Алматы? Мбаппе может начать матч против "Кайрата" в запасе

Сенсация в Алматы? Мбаппе может начать матч против "Кайрата" в запасе

В "Реале" нарастает беспокойство вокруг Килиана Мбаппе. Команда уже обосновалась в Алматы и готовится к предстоящему матчу с "Кайратом", передают Vesti.kz

Но за кулисами обсуждают другое. Поражение от "Атлетико" со счетом 2:5 сильно ударило по команде и высветило проблему: "Реал" слишком зависит от Мбаппе в атаке. Француз уже забил десять мячей с начала сезона (восемь в Ла Лиге и два в ЛЧ), тогда как остальные партнеры заметно отстают.

Кроме Винисиуса Жуниора, Арда Гюлера, Франко Мастантуньо и Эдера Милитао в списке голеодоров никого нет. При этом Родриго Гоэс, Браим Диас, Феде Вальверде и Орельен Тчуамени пока явно не дотягивают.

Именно поэтому внутри команды звучит тревога: Мбаппе остается практически единственным, кто стабильно решает эпизоды у ворот соперника. А теперь появилась еще одна интрига – по данным Defensa Central, в матче против "Кайрата" Килиан может остаться в запасе.

Если слухи подтвердятся, то без Мбаппе в старте ответственность за результат придется разделить всему коллективу. Для "Реала" эта встреча важна не только с точки зрения турнирных очков, но и как проверка – способен ли клуб выжать максимум, когда главная звезда получает передышку.


Мбаппе попросил исключить игрока "Реала" перед матчем с "Кайратом"

Напомним, что "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" – 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счетом 2:1. 

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 1084 человек

