Сенсация в Алматы? Мбаппе может начать матч против "Кайрата" в запасе

В "Реале" нарастает беспокойство вокруг Килиана Мбаппе. Команда уже обосновалась в Алматы и готовится к предстоящему матчу с "Кайратом", передают Vesti.kz.

Но за кулисами обсуждают другое. Поражение от "Атлетико" со счетом 2:5 сильно ударило по команде и высветило проблему: "Реал" слишком зависит от Мбаппе в атаке. Француз уже забил десять мячей с начала сезона (восемь в Ла Лиге и два в ЛЧ), тогда как остальные партнеры заметно отстают.

Кроме Винисиуса Жуниора, Арда Гюлера, Франко Мастантуньо и Эдера Милитао в списке голеодоров никого нет. При этом Родриго Гоэс, Браим Диас, Феде Вальверде и Орельен Тчуамени пока явно не дотягивают.

Именно поэтому внутри команды звучит тревога: Мбаппе остается практически единственным, кто стабильно решает эпизоды у ворот соперника. А теперь появилась еще одна интрига – по данным Defensa Central, в матче против "Кайрата" Килиан может остаться в запасе.

Если слухи подтвердятся, то без Мбаппе в старте ответственность за результат придется разделить всему коллективу. Для "Реала" эта встреча важна не только с точки зрения турнирных очков, но и как проверка – способен ли клуб выжать максимум, когда главная звезда получает передышку.

Напомним, что "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" – 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счетом 2:1.