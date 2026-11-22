Мадридский "Реал" получил кадровое усиление перед матчем пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против эйндховенского ПСВ: французский полузащитник Орельен Тчуамени вернулся к полноценным тренировкам в общей группе, передают Vesti.kz.

Тчуамени готовится к возвращению

Возвращение хавбека стало позитивной новостью для тренерского штаба мадридцев накануне еврокубковой встречи. Ранее Тчуамени пропустил матч 13-го тура Ла Лиги с "Сельтой" (2:1) по решению тренерского штаба.

Напомним, недавно француз продлил соглашение с "Реалом" до 2032 года. Он перешёл в мадридский клуб из "Монако" летом 2022-го, а сумма трансфера, по имеющимся данным, составила 80 миллионов евро.

Орельен Тчуамени Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика Тчуамени и положение "Реала"

В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

"Реал" уверенно выступает на общем этапе Лиги чемпионов: команда выиграла все четыре стартовые встречи и пока не теряла очков. Матч против ПСВ состоится в ночь на 25 ноября на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде (Испания).

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