Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

"Реал" определился с главным тренером после вылета из Лиги чемпионов

"Реал" определился с главным тренером после вылета из Лиги чемпионов
©realmadrid.com

Мадридский "Реал" не собирается расставаться с Карло Анчелотти и хочет в следующем сезоне продолжить сотрудничество с итальянским тренером, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

Отмечается, что в испанском клубе не думают о смене главного тренера, даже несмотря на крупное поражение от "Манчестер Сити" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. В противном случае Анчелотти уведомили бы об этом, если бы рассматривалось его увольнение.

По данным источника, Анчелотти пользуется поддержкой игроков "Реала", благодаря чему в раздевалке царит здоровая атмосфера.

Контракт Анчелотти со "сливочными" рассчитан до 2024 года.

Ранее стала известна реакция президента "Реала" Флорентино Переса на вылет команды из ЛЧ.

Напомним, что в финале, который состоится 10 июня в Стамбуле, "Манчестер Сити" сыграет с "Интером".

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити Анчелотти Карло Ла Лига

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus