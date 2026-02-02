"Реал" лишился звёздного игрока на плей-офф Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" сообщил о характере травмы полузащитника команды Джуда Беллингема, сообщают Vesti.kz.

22-летний англичанин получил повреждение на 8-й минуте матча 22-го тура испанской Ла Лиги с "Райо Вальекано" (2:1) и покинул поле в слезах.

"По результатам медицинских обследований нашего игрока Джуда Беллингема, проведённых штабом "Реала", у него диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги", – говорится в сообщении клуба.

По информации Marca, на восстановление футболисту потребуется месяц.

Таким образом, Беллингем не поможет "Реалу" в обоих матчах стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" (17 и 25 февраля).

Также хавбек с высокой долей вероятности не сыграет в четырёх предстоящих поединках Ла Лиги с "Валенсией" (08.02), "Реал Сосьедадом" (14.02), "Осасуной" (22.02) и "Хетафе" (01.03).





Ранее Беллингем пропустил стартовые матчи текущего сезона после того, как в июле 2025 года ему потребовалась операция на левом плече, беспокоившем футболиста с ноября 2023 года.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл в 28 матчах за испанский клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, Беллингем выступает за "Реал" с лета 2023 года. Его контракт мадридским клубом рассчитан до июня 2029-го. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 160 миллионов евро.