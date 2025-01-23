В ночь с 22 на 23 января состоялись матчи второго игрового дня седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В главном противостоянии среды ПСЖ совершил сумасшедший камбэк в матче с "Манчестер Сити" - 4:2.

Мадридский "Реал" на своем поле принимал австрийский "Ред Булл Зальцбург". Хозяева поля уверенно разгромили гостей со счетом 5:1. В первом тайме дубль оформил Родриго (23-я и 34- минута), а в дебюте второй половины Килиан Мбаппе (48) переиграл оборону австрийцев и довел счет до крупного.

Еще один дубль на 55-й и 77-й минуте оформил Винисиус Жуниор. Гости, лишь на 85-й минуте сумели размочить счет благодаря голу Мадса Бидструпа.

В Нидерландах роттердамский "Фейеноорд" разгромил мюнхенскую "Баварию". Сенсационный матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. На 21-й минуте Сантьяго Хименес забил первый гол. На девятой добавленной к первому тайму минуте Хименес реализовал пенальти, а окончательный результат на 89-й минуте оформил Аясэ Уэда.

Матчи седьмого тура:

ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 4:2;

"Селтик" (Шотландия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:0;

"Реал" (Испания) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - 5:1;

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Бавария" (Германия) - 3:0;

"Арсенал" (Англия) - "Динамо" Зг (Хорватия) - 3:0;

"Спарта" Пр (Чехия) - "Интер" (Италия) - 0:1;

"Шахтер" (Украина) - "Брест" (Франци) - 2:0;

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Спортинг" (Португалия) - 2:1.

Согласно новому формату, каждая команда сыграет в основном раунде по восемь матчей с разными соперниками (четыре дома и четыре в гостях). В 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую выходят восемь лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с девятого по 24-е места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в плей-офф. Команды, занявшие 25-36-е места, выбывают из турнира.