ПСЖ с Сафоновым установил исторический рекорд в еврокубках

Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу над испанским "Вильярреалом" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика" завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

Парижане забили четыре гола за первые 17 минут игры. В составе победителей дубль оформил Фабиан Руис, по одному мячу забили Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Маюлю и Давид Боли. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провёл на поле весь матч, отразил два удара в створ и впервые сыграл на ноль в Лиге чемпионов.

По данным статистического ресурса Stats Foot, этот результат стал самой крупной гостевой победой ПСЖ за всю историю выступлений команды в еврокубках. Кроме того, ПСЖ стал первым французским клубом с декабря 2011 года, сумевшим выиграть гостевой матч Лиги чемпионов с разницей в шесть мячей (после игры "Лиона" против загребского "Динамо" - 7:1).

ПСЖ с 12 очками лидирует в турнирной таблице, а "Вильярреал" располагается на 29-й строчке с тремя баллами.

В следующем туре Лиги чемпионов "Вильярреал" сыграет на выезде с чешской "Славией", а ПСЖ примет на своём поле итальянскую "Рому". Обе встречи пройдут 25 ноября.

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