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Лига чемпионов
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ПСЖ уничтожил испанский клуб со счётом 6:0 в Лиге чемпионов

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ПСЖ уничтожил испанский клуб со счётом 6:0 в Лиге чемпионов Фабиан Руис. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Французский "Пари Сен-Жермен" одержал разгромную победу над испанским "Вильярреалом" в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

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Французский "Пари Сен-Жермен" одержал разгромную победу над испанским "Вильярреалом" в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Эстадио-де-ла-Серамика", завершился победой гостей со счётом 6:0.

Игра была сделана в первом тайме, когда парижане забили четыре гола усилиями Жоау Невеша (9-я минута), Дезире Дуэ (12-я), Сенни Маюлю (13-я) и Фабиана Руиса (17-я). После перерыва Фабиан Руис (50-я) оформил дубль, а Давид Боли (78-я) поставил точку в матче.

ПСЖ с 12 очками лидирует в турнирной таблице, а "Вильярреал" располагается на 29-й строчке с тремя баллами.

В следующем туре Лиги чемпионов "Вильярреал" сыграет на выезде с чешской "Славией", а ПСЖ примет на своём поле итальянскую "Рому". Обе встречи запланированы на 25 ноября.

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 4 4 0 0 20-5 12
2 Барселона 4 3 0 1 14-6 9
3 Астон Вилла 4 3 0 1 12-6 9
4 Ливерпуль 3 3 0 0 12-7 9
5 Реал М 3 3 0 0 10-5 9
6 Спортинг Л 4 3 0 1 8-4 9
7 Бетис 3 3 0 0 7-4 9
8 Бавария 4 2 2 0 12-5 8
9 Арсенал 3 2 1 0 6-2 7
10 Штутгарт-1893 4 2 1 1 7-4 7
11 Комо 3 2 0 1 10-5 6
12 Манчестер Сити 3 2 0 1 9-5 6
13 Брюгге 3 2 0 1 9-6 6
14 Интер 4 2 0 2 8-6 6
15 ЛАСК Линц 4 2 0 2 10-9 6
16 Боруссия-09 Д 3 2 0 1 5-4 6
17 Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 8-8 6
18 Галатасарай 4 2 0 2 8-9 6
19 Рома 4 1 1 2 10-8 4
20 Шахтер Д 4 1 1 2 4-4 4
21 ПСВ Эйндховен 3 1 1 1 2-2 4
22 Атлетико М 4 1 1 2 4-5 4
23 Буде-Глимт 4 1 1 2 4-9 4
24 Наполи 3 1 0 2 5-7 3
25 Сабах 3 1 0 2 3-6 3
26 Ланс 3 1 0 2 3-7 3
27 РБ Лейпциг 3 1 0 2 3-8 3
28 АЕК Аф 3 1 0 2 3-8 3
29 Вильярреал 4 1 0 3 8-14 3
30 Фейеноорд 4 1 0 3 4-11 3
31 Фенербахче 3 0 2 1 3-9 2
32 Славия П 3 0 1 2 4-7 1
33 Викинг 3 0 1 2 5-9 1
34 Лилль 4 0 1 3 4-10 1
35 Порту 3 0 0 3 2-6 0
36 Слован Бр 4 0 0 4 1-17 0

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Лига чемпионов 2026/27   •   Нидерланды, Эйндховен   •   Тур 4, мужчины
5 ноября 01:00   •   не начат
ПСВ Эйндховен
ПСВ Эйндховен
(Эйндховен)
- : -
Брюгге
Брюгге
(Брюгге)
Кто победит в основное время?
ПСВ Эйндховен
Ничья
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