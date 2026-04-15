ПСЖ побил рекорд в Лиге чемпионов, державшийся 20 лет

Французский "Пари Сен-Жермен" установил сразу несколько рекордов, после победы над "Ливерпулем" и выхода в полуфинал Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Ответный матч 1/4 финала прошёл на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершился со счётом 2:0 в пользу гостей (в первой игре парижане выиграли с таким же счётом 2:0).

Этот матч стал девятым подряд для ПСЖ в рамках плей-офф Лиги чемпионов, в котором клуб не проигрывает. Таким образом, парижане установили новый рекорд для французского футбола, превзойдя на один матч достижение "Лиона", которое продержалось 20 лет. С апреля 2004 года по март 2006 года "Лион" не проигрывал в восьми матчах кряду в рамках плей-офф самого престижного клубного еврокубкового турнира.

Также ПСЖ в третий раз подряд дошел до полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Ранее подобное не удавалось ни одному французскому клубу.

Кроме того, ПСЖ стал первой командой в истории европейских кубков, выигравшей два сезона подряд на "Энфилде". В прошлом сезоне ЛЧ парижане обыграли "Ливерпуль" в гостях со счётом 1:0.

Это беспрецедентное достижение. До ПСЖ только "Барселона" и "Аталанта" когда-либо выигрывали подряд на "Энфилде", но не в течение двух сезонов подряд.





В полуфинале ЛЧ команда Луиса Энрике сыграет с победителем пары "Бавария" - "Реал" (первый матч мюнхенцы выиграли 2:1).

Отметим, что сезоне-2024/25 парижане стали победителями Лиги чемпионов, а в сезоне-2023/24 вылетели в полуфинале от "Боруссии" Дортмунд.