Прямая трансляция ответного матча "Тобола" в Лиге чемпионов

©ФК "Тобол"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 08:41

Сегодня, в ночь с 13 на 14 июля, ФК "Тобол" проведет ответный матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В Будапеште (Венгрия) костанайский клуб сыграет против местного "Ференцвароша". 

Игра начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazsport. Трансляция также доступна на сайте телеканала по этой ссылке.

Напомним, что первая встреча команд в Казахстане завершилась нулевой ничьей. 

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига чемпионов Телеканал QazSport

Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 08:41
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