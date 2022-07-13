Сегодня, в ночь с 13 на 14 июля, ФК "Тобол" проведет ответный матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
В Будапеште (Венгрия) костанайский клуб сыграет против местного "Ференцвароша".
Игра начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazsport. Трансляция также доступна на сайте телеканала по этой ссылке.
Напомним, что первая встреча команд в Казахстане завершилась нулевой ничьей.Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт