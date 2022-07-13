Сегодня, в ночь с 13 на 14 июля, ФК "Тобол" проведет ответный матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В Будапеште (Венгрия) костанайский клуб сыграет против местного "Ференцвароша".

Игра начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazsport. Трансляция также доступна на сайте телеканала по этой ссылке.

Напомним, что первая встреча команд в Казахстане завершилась нулевой ничьей.

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