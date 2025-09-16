Сегодня, 16 сентября, пройдут матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

В борьбу в главном европейском клубном турнире вступят соперники алматинского "Кайрата".

Так, лондонский "Арсенал" проведет гостевой матч с "Атлетиком" из Бильбао, мадридский "Реал" примет французский "Марсель", а греческий "Олимпиакос" сыграет дома с кипрским "Пафосом".

Лига чемпионов: матчи 16 сентября

21:45. ПСВ - "Юнион" (Q League);

21:45. "Атлетик" - "Арсенал" (Qazsport).

00:00. "Тоттенхэм" - "Вильярреал" (Q League);

00:00. "Карабах" - "Бенфика" (Q Arena);

00:00. "Реал Мадрид" - "Марсель" (Qazsport);

00:00. "Ювентус" - "Боруссия Д" (Qazaqstan).

Сам "Кайрат" дебютирует в основном этапе Лиги чемпионов в ночь с 18 на сентября - выездным матчем с лиссабонским "Спортингом".

Лига чемпионов возвращается: расписание и прямые трансляции всех 18 матчей первого тура

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).