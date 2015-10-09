Прямая трансляция жеребьёвки Лиги чемпионов: определится соперник "Кайрата"

Сегодня, 16 июня, в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27, передают Vesti.kz.
"Кайрат" снова в Лиге чемпионов
Казахстан в новом сезоне Лиги чемпионов будет представлять "Кайрат" — алматинский клуб стартует с первого квалификационного раунда и будет в числе сеяных команд.
Прямая трансляция жеребьёвки начнется в 19:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на официальном сайте УЕФА.
Потенциальные соперники "Кайрата"
- "Интер" (Эскальдес-Энгордани, Андорра);
- "Левски" (София, Болгария);
- "Арарат-Армения" (Армения);
- "Сабах" (Масазыр, Азербайджан);
- "Кауно Жальгирис" (Каунас, Литва);
- "Сутьеска" (Черногория);
- "Дьёри ЭТО" (Дьёр, Венгрия);
- "Иберия 1999" (Грузия);
- "Эгнатия" (Албания);
- "Флориана" (Мальта);
- "Тре Фьори" (Сан-Марино);
- "Вардар" (Скопье, Северная Македония);
- "Макслайн" (Витебск, Беларусь);
- "Атерт-Биссен" (Люксембург).
Первые матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов
Первые матчи первого отборочного раунда ЛЧ пройдут 7/8 июля, ответные - 14/15 июля.
Точные даты и время начала матчей будут подтверждены после жеребьёвки.
Стали известны все обладатели прямых путевок в общий этап Лиги чемпионов
Напомним, в прошлом сезоне "Кайрат" впервые в истории попал в основной раунд Лиги чемпионов, где сыграл с такими грандами, как мадридский "Реал" (0:5 в Алматы), лондонский "Арсенал" (2:3 в Лондоне) и итальянский "Интер" (1:2 в Милане).
Алматинский клуб завершил общий этап на 35-м месте из 36 участников, набрав одно очко благодаря ничьей с кипрским "Пафосом" (0:0).
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