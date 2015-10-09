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Лига чемпионов
Вчера 11:26
 

Прямая трансляция жеребьёвки Лиги чемпионов: определится соперник "Кайрата"

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Прямая трансляция жеребьёвки Лиги чемпионов: определится соперник "Кайрата" ©УЕФА

Сегодня, 16 июня, в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 16 июня, в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

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"Кайрат" снова в Лиге чемпионов

Казахстан в новом сезоне Лиги чемпионов будет представлять "Кайрат" — алматинский клуб стартует с первого квалификационного раунда и будет в числе сеяных команд.

Прямая трансляция жеребьёвки начнется в 19:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на официальном сайте УЕФА.

Потенциальные соперники "Кайрата"

  • "Интер" (Эскальдес-Энгордани, Андорра);
  • "Левски" (София, Болгария);
  • "Арарат-Армения" (Армения);
  • "Сабах" (Масазыр, Азербайджан);
  • "Кауно Жальгирис" (Каунас, Литва);
  • "Сутьеска" (Черногория);
  • "Дьёри ЭТО" (Дьёр, Венгрия);
  • "Иберия 1999" (Грузия);
  • "Эгнатия" (Албания);
  • "Флориана" (Мальта);
  • "Тре Фьори" (Сан-Марино);
  • "Вардар" (Скопье, Северная Македония);
  • "Макслайн" (Витебск, Беларусь);
  •  "Атерт-Биссен" (Люксембург).

Первые матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

Первые матчи первого отборочного раунда ЛЧ пройдут 7/8 июля, ответные - 14/15 июля.

Точные даты и время начала матчей будут подтверждены после жеребьёвки.

Стали известны все обладатели прямых путевок в общий этап Лиги чемпионов

Напомним, в прошлом сезоне "Кайрат" впервые в истории попал в основной раунд Лиги чемпионов, где сыграл с такими грандами, как мадридский "Реал" (0:5 в Алматы), лондонский "Арсенал" (2:3 в Лондоне) и итальянский "Интер" (1:2 в Милане).

Алматинский клуб завершил общий этап на 35-м месте из 36 участников, набрав одно очко благодаря ничьей с кипрским "Пафосом" (0:0).

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 17, мужчины
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