Прямая трансляция жеребьёвки Лиги чемпионов: определится соперник "Кайрата"

Сегодня, 16 июня, в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27, передают Vesti.kz.

"Кайрат" снова в Лиге чемпионов

Казахстан в новом сезоне Лиги чемпионов будет представлять "Кайрат" — алматинский клуб стартует с первого квалификационного раунда и будет в числе сеяных команд.

Прямая трансляция жеребьёвки начнется в 19:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на официальном сайте УЕФА.

Потенциальные соперники "Кайрата"

"Интер" (Эскальдес-Энгордани, Андорра);

"Левски" (София, Болгария);

"Арарат-Армения" (Армения);

"Сабах" (Масазыр, Азербайджан);

"Кауно Жальгирис" (Каунас, Литва);

"Сутьеска" (Черногория);

"Дьёри ЭТО" (Дьёр, Венгрия);

"Иберия 1999" (Грузия);

"Эгнатия" (Албания);

"Флориана" (Мальта);

"Тре Фьори" (Сан-Марино);

"Вардар" (Скопье, Северная Македония);

"Макслайн" (Витебск, Беларусь);

"Атерт-Биссен" (Люксембург).

Первые матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

Первые матчи первого отборочного раунда ЛЧ пройдут 7/8 июля, ответные - 14/15 июля.

Точные даты и время начала матчей будут подтверждены после жеребьёвки.

Стали известны все обладатели прямых путевок в общий этап Лиги чемпионов

Напомним, в прошлом сезоне "Кайрат" впервые в истории попал в основной раунд Лиги чемпионов, где сыграл с такими грандами, как мадридский "Реал" (0:5 в Алматы), лондонский "Арсенал" (2:3 в Лондоне) и итальянский "Интер" (1:2 в Милане).

Алматинский клуб завершил общий этап на 35-м месте из 36 участников, набрав одно очко благодаря ничьей с кипрским "Пафосом" (0:0).

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