В ночь на 30 мая состоится финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси". Игру обслужит Антонио Матеу Лаос из Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Порту на стадионе "Драгау". Начало - в 01:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

На пути к финалу "Манчестер Сити" победил менхенгладбахскую "Боруссию" (1/8 финала, общий счет 4:0), дортмундскую "Боруссию" (1/4 финала, 4:2) и ПСЖ (1/2 финала, 4:1). При этом "горожане" с 16 очками финишировали на первом месте в группе C.

"Челси" прошел "Атлетико" (1/8 финала, 3:0), "Порту" (1/4 финала, 2:1) и "Реал" (1/2 финала, 3:1). Лондонский клуб также стал победителем своего квартета Е, набрав 14 баллов.

Единственным европейским трофеем "Манчестер Сити" является Кубок обладателей кубков, выигранный в 1970 году.

"Челси" выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году. Также был победителем Лиги Европы в 2013 и 2019 годах и Кубка обладателей кубков в 1971 и 1998 годах. Вдобавок брал Суперкубок УЕФА в 1998-м.

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