Известный спортивный портал Sportskeeda представил прогноз матч общего этапа Лиги чемпионов между лиссабонским "Спортингом" и алматинским "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, в ночь с 18 на 19 сентября в Португалии. Матч начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры начнется в 23:50.

"Пока "Кайрат" из Алматы будет стремиться ошеломить "Спортинг" из Лиссабона и устроить себе сказочный дебют в Лиге чемпионов, им предстоит крайне тяжёлая задача против хозяев поля, которые располагают значительно более сильным и опытным составом. Однако, учитывая разницу в классе и глубине состава между командами, мы ожидаем, что подопечные Боржеша без проблем возьмут три очка при поддержке домашних трибун. Прогноз: "Спортинг" - "Кайрат" - 3:0", - пишет издание.

Помимо "Спортинга" в общем этапе Лиги чемпионов "Кайрат" сыграет также с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и лондонским "Арсеналом".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет восемь матчей (четыре дома и четыре на выезде).

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).