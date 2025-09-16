Российский футбольный комментатор Георгий Черданцев ответил на вопрос о том, кто из игроков основного состава мадридского "Реала" может сыграть с алматинским "Кайратом" в выездном матче Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча команд состоится 30 сентября и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.

— Думаю, в Алматы футболисты "Реала" приедут смешанным составом. Понятно, что "Реал" так или иначе, наберет нужное количество очков и выйдет дальше в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому тащить всех звезд на край света вряд ли будут. С другой стороны, это второй тур, когда еще ничего неясно, а топовые клубы обычно стараются набирать очки именно в начале, чтобы потом облегчить себе календарь и дать возможность в разгар национального чемпионата выпускать резерв. К сожалению, новый формат Лиги Чемпионов, хоть и позволяет таким командам, как "Кайрат", попасть в основной турнир, с соревновательной точки зрения мне не нравится. Приведу пример: в прошлом году "Интер" дома играл с "Арсеналом" в Лиге чемпионов, и Симоне Индзаги выпустил смешанный состав, потому что через несколько дней была игра с "Наполи". Немыслимая ситуация, когда для тренера матч чемпионата важнее Лиги чемпионов — в старом формате такого представить было нельзя. Сейчас же из-за большого количества матчей тренеры вынуждены постоянно думать о ротации. Поэтому "Реал" тоже будет исходить из календаря — смотреть, кто в каком состоянии, и наверняка проведет ротацию. Вряд ли приедут все звезды, хотя кто-то из лидеров "Реала" в Алматы будет, - цитирует Черданцева Sports24.kz.

Ранее "Реал" опубликовал заявку на матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов, который пройдет в ночь с 16 на 17 сентября. Подопечные Хаби Алонсо примут французский "Марсель".

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Фран Гонсалес;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Трент Александер-Арнольд, Рауль Асенсио, Альваро Каррерас, Фран Гарсия, Дин Хейсен;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуарду Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос;

Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Гонсало Гарсия, Браим Диас, Франко Мастантуоно.





Напомним, "Кайрат" дебютирует в основном этапе Лиги чемпионов выездным матчем с португальским "Спортингом". Эта игра состоится в ночь с 18 на 19 сентября и пройдет на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне (Португалия).

"Кайрат" определился с составом на историческую Лигу чемпионов

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).

УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов