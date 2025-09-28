"Олимпиакос" упрочил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Греции. В пятом туре команда с большим трудом обыграла дома "Левадиакос", сообщают Vesti.kz.

Перед перерывом "Олимпиакос" забил важный гол - отличился Панайотис Рецос (43'). Во втором тайме гости отыгрались благодаря удару Себастьяна Паласиоса (58'), но хозяева тут же вернули себе лидерство за счёт взятия ворот Шикинью (60').

На 79-й минуте "Левадиакос" во второй раз сравнял счёт - забил Константинос Гумас. Но удержать этот результат гостям не удалось, так как на шестой добавленной минуте Шикинью оформил дубль и принёс "Олимпиакосу" победу со счётом 3:2.



Теперь "Олимпиакос" набрал 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Греции. "Левадиакос" с семью баллами расположился на пятой строчке.

Отметим, что 9 декабря "Кайрат" сыграет на своём поле с "Олимпиакосом" в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация, что два из четырёх домашних матча, в том числе против "Олимпиакоса", "Кайрат" может провести не в Алматы, а в Астане.