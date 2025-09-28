Лига чемпионов
Сегодня 09:10

Перестрелку с пятью голами выдал европейский клуб перед матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Шикинью из "Олимпиакоса". Фото: ФК "Олимпиакос"©

"Олимпиакос" упрочил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Греции. В пятом туре команда с большим трудом обыграла дома "Левадиакос", сообщают Vesti.kz.

Перед перерывом "Олимпиакос" забил важный гол - отличился Панайотис Рецос (43'). Во втором тайме гости отыгрались благодаря удару Себастьяна Паласиоса (58'), но хозяева тут же вернули себе лидерство за счёт взятия ворот Шикинью (60').

На 79-й минуте "Левадиакос" во второй раз сравнял счёт - забил Константинос Гумас. Но удержать этот результат гостям не удалось, так как на шестой добавленной минуте Шикинью оформил дубль и принёс "Олимпиакосу" победу со счётом 3:2.


Теперь "Олимпиакос" набрал 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Греции. "Левадиакос" с семью баллами расположился на пятой строчке.

Отметим, что 9 декабря "Кайрат" сыграет на своём поле с "Олимпиакосом" в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация, что два из четырёх домашних матча, в том числе против "Олимпиакоса", "Кайрат" может провести не в Алматы, а в Астане.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →