Перед ключевым матчем с "Баварией" у тренерского штаба "Реала" возник серьёзный выбор, который может повлиять на судьбу команды в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Departivo.

Джуд Беллингем только вернулся после травмы и пока не набрал оптимальную форму. В последних матчах он играл ограниченное время: выходил на замену против "Мальорки" и "Баварии", а в игре с "Жироной" впервые вышел в старте, но был заменён спустя час.

Ситуацию усложняет отсутствие Орельена Тчуамени – важного игрока центра поля, который отвечает за баланс команды. Его потеря заставляет искать новые решения.

Напомним, что французский полузащитник не сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" в Мюнхене. Тчумени получил желтую карточку на 37-й минуте первого матча (1:2), которая стала для него третьей в текущем турнире, что автоматически привело к дисквалификации.

Теперь тренеру предстоит выбор: либо довериться Беллингему, который может решить эпизод за счёт индивидуального класса, либо сыграть более осторожно, усилив центр поля связкой Федерико Вальверде и Тьяго Питарча.

Это не просто вопрос состава – от этого решения зависит вся тактика команды. И именно оно во многом определит, сможет ли "Реал" пройти "Баварию" и продолжить борьбу за Лигу чемпионов.

Отменим, что совсем скоро, в ночь с 15 на 16 апреля, состоится ответный поединок. В котором "Бавария" на своём поле в Мюнхене сыграет с "Реалом". В первом матче немецкий клуб одержал победу на выезде со счётом 2:1.

