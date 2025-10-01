Испанское издание Marca прокомментировало ситуацию с отменённым пенальти в ворота "Реала" в матче Лиги чемпионов с алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.

Эпизод произошёл во втором тайме, когда игрок "Кайрата" Валерий Громыко упал в штрафной мадридцев. Сначала главный судья матча назначил пенальти, однако после просмотра видеоповтора он отменил 11-метровый.

"В Испании это был бы пенальти Громыко упал после контакта с Себальосом, и итальянский арбитр Гуида назначил пенальти. Это была 67-я минута, и "Реал" вёл со счётом 2:0. Но Себальос отрицал нарушение — и, как оказалось, справедливо: видеоповтор показал, что нападающий "Кайрата" сам спровоцировал падение в штрафной и лишь едва-едва коснулся игрока "Реала". После подсказки VAR, как следует разобравшись в эпизоде, арбитр отменил 11-метровый. Осталось ощущение, что в Испании в такой ситуации пенальти всё же назначили бы, сославшись на это минимальное касание", - пишет издание.

Сам матч завершился со счётом 5:0 в пользу "Реала". В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе, забивший первый гол с пенальти.