Лига чемпионов
Сегодня 11:00
 

Пенальти был? В Испании вынесли вердикт скандалу в матче "Кайрат" - "Реал"

  Комментарии

©Vesti.kz/Улан Кенжегалиев

Испанское издание Marca прокомментировало ситуацию с отменённым пенальти в ворота "Реала" в матче Лиги чемпионов с алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.

Эпизод произошёл во втором тайме, когда игрок "Кайрата" Валерий Громыко упал в штрафной мадридцев. Сначала главный судья матча назначил пенальти, однако после просмотра видеоповтора он отменил 11-метровый.

"В Испании это был бы пенальти

Громыко упал после контакта с Себальосом, и итальянский арбитр Гуида назначил пенальти. Это была 67-я минута, и "Реал" вёл со счётом 2:0. Но Себальос отрицал нарушение — и, как оказалось, справедливо: видеоповтор показал, что нападающий "Кайрата" сам спровоцировал падение в штрафной и лишь едва-едва коснулся игрока "Реала". После подсказки VAR, как следует разобравшись в эпизоде, арбитр отменил 11-метровый.

Осталось ощущение, что в Испании в такой ситуации пенальти всё же назначили бы, сославшись на это минимальное касание", - пишет издание.

Сам матч завершился со счётом 5:0 в пользу "Реала". В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе, забивший первый гол с пенальти.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
2 октября 00:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Олимпиакос
Олимпиакос
(Пирей)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Олимпиакос
Проголосовало 18 человек

