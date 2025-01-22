Определился второй участник 1/8 финала Лиги чемпионов

"Барселона" гарантировала себе выход в 1/8 финала по итогам первого игрового дня седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Каталонцы в седьмом матче обыграли в гостях "Бенфику" со счетом 5:4 и набрали 18 очков, расположившись на втором месте. Каталонцы уже не опустятся ниже восьмой строчки.

Ранее себе место в плей-офф обеспечил "Ливерпуль", лидирующий в общей таблице ЛЧ. В активе "красных" 21 балл после семи побед в семи играх.

Камбэк "Барселоны" с 9 голами, волевой "Атлетико" и максимальный "Ливерпуль". Обзор матчей Лиги чемпионов

Согласно новому формату, каждая команда сыграет в основном раунде по восемь матчей с разными соперниками (четыре дома и четыре в гостях). В 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую выходят восемь лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с девятого по 24-е места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в плей-офф. Команды, занявшие 25-36-е места, выбывают из турнира.