Определился соперник костанайского "Тобола" в случае вылета из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гибралтарский "Линкольн Ред Импс" одержал победу над македонским "Шкупи" со счетом 2:0 в ответном матче первого квалификационного раунда ЛЧ. Однако дальше прошел "Шкупи", который выиграл первый матч со счетом 3:0.

Таким образом, "Линкольн Ред Импс" вылетел из Лиги чемпионов и продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций, где сыграет с проигравшим в паре "Тобол" - "Ференцварош". Матчи этой стадии пройдут 21 и 28 июля.

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Напомним, "Тобол" в первом матче сыграл вничью с "Ференцварошем" (0:0). Ответная игра состоится в ночь с 13 на 14 июля в Будапеште. Прямая трансляция здесь.

В случае победы "Тобол" сыграет с победителем пары "Слован" (Словакия) - "Динамо" Батуми (Грузия), а проигравшие во втором раунде ЛЧ встретятся в третьем раунде Лиги Европы.

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