"Окжетпес" потерпел разгромное поражение и вылетел из женской Лиги чемпионов

"Окжетпес" в матче первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов потерпел поражение от "Локомотива", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Москве и завершилась разгромным проигрышем казахстанцев со счетом 0:4. Дубль в матче оформила Анна Кожникова, еще по разу забили Нелли Коровкина и Марина Федорова.

Напомним, что ранее "Окжетпес" с таким же разгромным счетом уступил лондонскому "Арсеналу". Кокщетауский клуб завершил выступление на турнире.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!