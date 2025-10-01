"Один их игрок - дороже всего нашего чемпионата". Уразбахтин объяснил разгромы в ЛЧ

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин ответил на вопрос, повлияют ли на команду два разгрома в Лиге чемп,ионов, сообщают Vesti.kz.

На старте общего этапа алматинцы уступили на выезде португальскому "Спортингу" (1:4), а во втором туре в Алматы проиграли "Реалу" (0:5).

"Давайте смотреть правде в глаза. Их состав 1 миллиард 400 миллионов евро против наших 12 миллионов. Один их игрок стоит больше, чем весь наш чемпионат. Нашим клубам надо чаще выходить в группу. В прошлом году "Астана" привезла "Челси", мы - "Реал". Может, будет больше внимания, что поможет развитию футбола. Станут строить новые стадионы?!

Мы понимаем, где мы находимся. Поэтому, я не думаю, что 1:4 от "Спортинга" и 0:5 от "Реала" ударит по нам. Как угнаться за Мбаппе или Винисиусом? Только через такие игры мы можем прогрессировать", - заявил Уразбахтин.