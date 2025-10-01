Лига чемпионов
Сегодня 08:20

"Один их игрок - дороже всего нашего чемпионата". Уразбахтин объяснил разгромы в ЛЧ

Рафаэль Уразбахтин. Фото: ФК "Кайрат"©

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин ответил на вопрос, повлияют ли на команду два разгрома в Лиге чемп,ионов, сообщают Vesti.kz.

На старте общего этапа алматинцы уступили на выезде португальскому "Спортингу" (1:4), а во втором туре в Алматы проиграли "Реалу" (0:5).

"Давайте смотреть правде в глаза. Их состав 1 миллиард 400 миллионов евро против наших 12 миллионов. Один их игрок стоит больше, чем весь наш чемпионат. Нашим клубам надо чаще выходить в группу. В прошлом году "Астана" привезла "Челси", мы - "Реал". Может, будет больше внимания, что поможет развитию футбола. Станут строить новые стадионы?! 

Мы понимаем, где мы находимся. Поэтому, я не думаю, что 1:4 от "Спортинга" и 0:5 от "Реала" ударит по нам. Как угнаться за Мбаппе или Винисиусом? Только через такие игры мы можем прогрессировать", - заявил Уразбахтин.

Добавим, в следующем матче, 21 октября, алматинцы примут кипрский "Пафос", а 22-го числа "Реал" сыграет дома с итальянским "Ювентусом".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

